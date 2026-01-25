Convocati Juve per il Napoli | la decisione su McKennie quattro assenti per il big match dell’Allianz Stadium La lista ufficiale di Spalletti
Ecco la lista ufficiale della Juventus in vista del match contro il Napoli all’Allianz Stadium. McKennie è stato convocato, mentre Vlahovic, Rugani e Milik rimangono indisponibili per infortunio. La sfida rappresenta un momento importante per i bianconeri, che affrontano una delle principali contendenti al titolo. La rosa a disposizione di Spalletti sarà determinante per l’andamento della partita.
Convocati Juve per il Napoli: presente McKennie, restano ai box i lungodegenti Vlahovic, Rugani, Milik. Out anche Pinsoglio. Ecco la lista completa di Spalletti. A poche ore dal match fra Juve e Napoli, Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per il match. Presente McKennie, assente Pinsoglio per influenza oltre ai lungodegenti Vlahovic, Rugani e Milik. Questo l’elenco completo: 1 Perin 3 Bremer 4 Gatti 5 Locatelli 6 Kelly 7 Conceicao 8 Koopmeiners 10 Yildiz 11 Zhegrova 15 Kalulu 16 Di Gregorio 17 Adzic 18 Kostic 19 Thuram 20 Openda 21 Miretti 22 McKennie 25 Joao Mario 27 Cambiaso 30 David 32 Cabal 49 Huli? La lista dei convocati per la sfida di questo pomeriggio all’Allianz Stadium?? #JuveNapoli Powered by @WhiteBit pic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
