Convocati Juve per il Napoli | la decisione su McKennie quattro assenti per il big match dell’Allianz Stadium La lista ufficiale di Spalletti

Ecco la lista ufficiale della Juventus in vista del match contro il Napoli all’Allianz Stadium. McKennie è stato convocato, mentre Vlahovic, Rugani e Milik rimangono indisponibili per infortunio. La sfida rappresenta un momento importante per i bianconeri, che affrontano una delle principali contendenti al titolo. La rosa a disposizione di Spalletti sarà determinante per l’andamento della partita.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.