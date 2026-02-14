La Juventus ha comunicato i nomi dei giocatori convocati per la partita contro l’Inter, dopo che Spalletti ha deciso di non portare Thuram in campo a causa di una contusione rimediata durante l’allenamento di ieri. Tra i convocati, invece, ci sono McKennie e Conceicao, che saranno della partita. La lista ufficiale dei convocati è stata resa nota dalla società questa mattina.

Convocati Juve per l’Inter, Thuram non è stato convocato dopo la contusione di ieri in allenamento. Out anche Vlahovic e Milik. La lista completa. Subito dopo la rifinitura, Spalletti ha diramato la lista dei convocati per Inter Juve. Thuram, dopo la contusione di ieri, è stato valutato questa mattina dallo staff tecnico. La decisione finale è stata quella di non convocarlo per la trasferta di Milano. McKennie e Conceicao hanno superato i rispettivi problemi fisici e sono regolarmente presente fra i convocati. Oltre a Thuram, assenti gli ormai lungodegenti Vlahovic e Milik. Questo l’elenco completo: 1 Perin 2 Holm 3 Bremer 4 Gatti 5 Locatelli 6 Kelly 7 Conceicao 8 Koopmeiners 10 Yildiz 11 Zhegrova 13 Boga 15 Kalulu 16 Di Gregorio 17 Adzic 18 Kostic 20 Openda 21 Miretti 22 McKennie 23 Pinsoglio 27 Cambiaso 30 David 32 Cabal? La lista dei convocati per la sfida di campionato di questa sera in trasferta a San Siro?? #InterJuve Powered by @WhiteBit pic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Convocati Juve per l’Inter: la decisione di Spalletti su Thuram. McKennie e Conceicao regolarmente in lista. L’elenco ufficiale per il Derby d’Italia

Ecco la lista ufficiale dei convocati della Juventus per la partita contro il Lecce, annunciata da Spalletti.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Lazio, i convocati per la Juve: Romagnoli c'è. Out Zaccagni e Lazzari; Juventus, vigilia in gruppo per Yildiz, partirà per Bergamo con la squadra: le ultime di formazione; Holm, Boga e Yildiz: cosa ha deciso Spalletti. I convocati Juve contro l'Atalanta; Juve, i convocati per la sfida di Coppa Italia con l'Atalanta: prima chiamata per Boga e Holm.

Empoli-Juve Stabia, i convocati di Abate: out anche Pierobon, sono sei gli assentiLa S.S. Juve Stabia 1907 comunica che, dopo l’allenamento odierno, il tecnico Ignazio Abate insieme al suo staff ha reso nota la lista dei 22 calciatori. tuttomercatoweb.com

Convocati Juve Atalanta, Spalletti porta i nuovi acquisti a Bergamo per la Coppa: restano out Vlahovic e Milik. La lista completa dei bianconeriConvocati Juve Atalanta, Spalletti porta i nuovi acquisti a Bergamo per la Coppa: restano out Vlahovic e Milik. La lista completa dei bianconeri L’avvicinamento al quarto di finale di Coppa Italia con ... juventusnews24.com

Juve Stabia i convocati di Ignazio Abate per la difficile trasferta di Empoli. Mancheranno diverse pedine importanti: Leggi articolo completo https://magazinepragma.com/calcio/juvestabia/juve-stabia-tante-assenze-per-la-trasferta-di-empoli/utm_source=dlvr.it facebook

Convocati #JuveLazio: #Spalletti, la scelta su #Kelly e #Conceicao. #Holm- #Boga, nuovo esordio x.com