Controlli stradali a Torino Barriera di Milano scoperti e sequestrati veicoli truccati o irregolari

Durante un controllo stradale nella zona di largo Giulio Cesare, davanti al civico 111, la polizia locale ha denunciato un conducente e sequestrato due veicoli irregolari o truccati. L'operazione si è svolta nel contesto di un presidio in un'area conosciuta come giardino delle Tre Lanterne. I controlli hanno coinvolto veicoli sospetti e hanno portato a sanzioni e sequestri.

È di una denuncia e due sequestri il bilancio dell'attività di presidio della polizia locale nella zona del cosiddetto giardino delle Tre Lanterne in largo Giulio Cesare, di fronte al civico 111. Gli agenti del reparto radiomobile, intervenuti nel pomeriggio di martedì 14 aprile 2026 con quattro.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Torino, Barriera di Milano: 3 arresti e 530 euro sequestratiIl 2 marzo 2026, a Torino, nel quartiere Barriera di Milano, la polizia di Stato ha condotto una serie di interventi che hanno portato a tre arresti... Scampia, stretta sul trasporto scolastico abusivo: 7 veicoli irregolari su 18 controlliControlli a tappeto a Scampia contro il fenomeno del trasporto scolastico abusivo. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Incidente a Torino Barriera di Milano: auto si schianta e danneggia sei mezzi parcheggiati, tre feriti in ospedale; Torino: controlli della Polizia di Stato nel quartiere San Salvario; Controlli stradali a Torino Barriera di Milano, scoperti e sequestrati veicoli truccati o irregolari; Calcio in lutto: Juve e Toro piangono la scomparsa di Alex Manninger. Notte di violenza a Torino: rissa in strada e fuggi fuggi all’arrivo delle forze dell’ordineAncora tensione in Barriera di Milano, dove nella serata di ieri, intorno alle 23, si è verificata una violenta rissa lungo corso Giulio Cesare, davanti a un bar già segnalato in passato per problemi ... giornalelavoce.it Controlli straordinari a Barriera di Milano dopo ultime violenzeSono in corso a Torino, nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord della città, controlli straordinari del territorio dopo i recenti fatti violenti avvenuti nella zona. Ai controlli ... ansa.it Torino - Veduta panoramica della Barriera di Milano @Torino Piemonte Antiche Immagini facebook