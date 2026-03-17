A Scampia, i carabinieri e la polizia municipale hanno condotto controlli sui mezzi destinati al trasporto scolastico, verificando 18 veicoli. Durante l’operazione, sono state riscontrate irregolarità su sette veicoli, tutti risultati non conformi alle norme vigenti. L’intervento si inserisce in una serie di controlli mirati a contrastare il fenomeno del trasporto scolastico abusivo nella zona.

Controlli a tappeto a Scampia contro il fenomeno del trasporto scolastico abusivo. I carabinieri della stazione locale, insieme agli agenti della polizia municipale, hanno effettuato un servizio straordinario a largo raggio, facendo emergere numerose irregolarità. Nel corso delle verifiche sono stati controllati 18 mezzi adibiti al trasporto scolastico. Il bilancio è pesante: 7 veicoli sono risultati completamente abusivi, privi di licenza e con conducenti senza certificato di abilitazione professionale. Le verifiche hanno inoltre evidenziato altre gravi violazioni: 1 mezzo senza assicurazione e revisione, 1 veicolo sottoposto a fermo fiscale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Scampia, stretta sul trasporto scolastico abusivo: 7 veicoli irregolari su 18 controlli

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