Torino Barriera di Milano | 3 arresti e 530 euro sequestrati

Il 2 marzo 2026, nel quartiere Barriera di Milano a Torino, la polizia di Stato ha effettuato controlli che hanno portato all’arresto di tre persone e al sequestro di 530 euro. Durante le operazioni sono state denunciate altre persone per spaccio di sostanze stupefacenti. Gli interventi sono stati eseguiti nel corso di un’azione mirata alla vigilanza nel quartiere.

Il 2 marzo 2026, a Torino, nel quartiere Barriera di Milano, la polizia di Stato ha condotto una serie di interventi che hanno portato a tre arresti e diverse denunce per spaccio di sostanze stupefacenti. Le operazioni, concentrate tra largo Giulio Cesare, corso Giulio Cesare e corso Palermo, hanno l’intercettazione di soggetti che tentavano di occultare droga in bocca o di disperdere le prove durante i controlli. Il bilancio include il sequestro di denaro contante, capi di abbigliamento contraffatto e sostanze psicotrope, con un’attenzione particolare ai flussi di attività illecite legate al crack e alla cocaina. Le attività sono state condotte dall’U. 🔗 Leggi su Ameve.eu

