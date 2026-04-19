Controlli dei carabinieri a Piscinola e Chiaiano | sequestrati 135 chili di cibo in pizzeria e in cornetteria

Durante un controllo condotto dai carabinieri nei quartieri di Piscinola e Chiaiano, sono stati sequestrati 135 chili di cibo in una pizzeria e in una cornetteria. Durante le ispezioni in vari esercizi commerciali della zona sono stati riscontrati anche lavoratori irregolari. Le autorità hanno effettuato verifiche sulla conformità delle attività alle normative vigenti, con interventi mirati a tutelare la sicurezza e la legalità.

I carabinieri hanno ispezionato numerosi esercizi commerciali nei quartieri della periferia Nord di Napoli, riscontrando anche la presenza di lavoratori in nero. I controlli si sono estesi anche in provincia, a Pozzuoli.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Roma: controlli in zona Esquilino, sequestrati 500 chili di cibo, quattro arresti per drogaSequestrati 500 chili di prodotti alimentari, con sanzioni per un valore complessivo di 42 mila euro, e quattro persone sono state arrestate poiché... Vibo, controlli su cibo e strade: sequestrati 100 chili di alimenti irregolari e oltre 400 multeLe verifiche hanno coinvolto il servizio Sian , il servizio Veterinario dell’Asp di Vibo Valentia e i settori Annona e Pronto intervento della... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Due settimane di controlli straordinari dei carabinieri in Brianza: arresti, denunce, auto sequestrate e patenti ritirate; Maxi controlli dei carabinieri: identificate 5mila persone, scattano denunce e arresti; Controlli a tappeto dei Carabinieri nell’area di Anagni: droga, sanzioni e fogli di via; Controlli antidroga dei carabinieri. Controlli dei carabinieri a Piscinola e Chiaiano: sequestrati 135 chili di cibo in pizzeria e in cornetteriaIl weekend ha visto i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli impegnati in una serie di controlli negli esercizi commerciali del capoluogo campano. In particolare, i militari della compagnia ... fanpage.it Carabinieri, controlli straordinari nei comuni in presila e valle del NetoA Mesoraca i carabinieri hanno eseguito un provvedimento di detenzione domiciliare per reati in materia di sostanze stupefacenti. ilcrotonese.it Contrariamente a quanto dichiarato subito dopo la tragedia, sapeva dei mancati controlli a Le Constellation. Lo riporta un quotidiano svizzero x.com Controlli stradali, scattano multe e sequestri per i veicoli irregolari facebook