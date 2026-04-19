Contributi economici Bando per enti pubblici

Da lanazione.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune ha pubblicato il bando 2026 destinato agli enti pubblici per l’erogazione di contributi economici. La procedura prevede la presentazione delle domande entro una specifica scadenza e l’assegnazione dei fondi sulla base di criteri stabiliti dall’amministrazione. Il bando si rivolge a enti che intendono realizzare progetti di interesse pubblico e fornisce indicazioni sui requisiti necessari per partecipare.

Il Comune ha approvato e pubblicato il bando 2026 per l’erogazione di contributi economici destinati a enti pubblici e soggetti privati senza scopo di lucro, mettendo sul tavolo una somma complessiva di 61mila euro a sostegno di progetti in ambito socioeducativo, culturale, sportivo e di promozione del territorio. Il provvedimento si inserisce nel quadro degli indirizzi definiti dalla Giunta comunale e punta a valorizzare il ruolo del tessuto associativo all’interno del territorio, riconosciuto come elemento fondamentale per la crescita sociale e culturale della comunità. L’obiettivo è infatti sostenere iniziative di interesse generale, in linea con il principio di sussidiarietà previsto dalla Costituzione.🔗 Leggi su Lanazione.it

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