contributi economici bando per enti pubblici

Il Comune ha pubblicato il bando 2026 destinato agli enti pubblici per l’erogazione di contributi economici. La procedura prevede la presentazione delle domande entro una specifica scadenza e l’assegnazione dei fondi sulla base di criteri stabiliti dall’amministrazione. Il bando si rivolge a enti che intendono realizzare progetti di interesse pubblico e fornisce indicazioni sui requisiti necessari per partecipare.

Il Comune ha approvato e pubblicato il bando 2026 per l’erogazione di contributi economici destinati a enti pubblici e soggetti privati senza scopo di lucro, mettendo sul tavolo una somma complessiva di 61mila euro a sostegno di progetti in ambito socioeducativo, culturale, sportivo e di promozione del territorio. Il provvedimento si inserisce nel quadro degli indirizzi definiti dalla Giunta comunale e punta a valorizzare il ruolo del tessuto associativo all’interno del territorio, riconosciuto come elemento fondamentale per la crescita sociale e culturale della comunità. L’obiettivo è infatti sostenere iniziative di interesse generale, in linea con il principio di sussidiarietà previsto dalla Costituzione.🔗 Leggi su Lanazione.it

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