Agrifood start up guidate da donne | mentoring e contributi economici

È stata pubblicata la call 2026 del programma Empowering Women in Agrifood Advance, promosso da EIT Food. L’iniziativa mira a sostenere le startup guidate da donne nel settore agroalimentare attraverso programmi di mentoring e contributi economici. La selezione riguarda imprese che operano nel campo dell’agrifood e che vogliono sviluppare progetti innovativi con il supporto del programma.

È stata pubblicata la call 2026 del programma Empowering Women in Agrifood Advance, iniziativa promossa da EIT Food per sostenere l’ imprenditorialità femminile nel settore agroalimentare. L’obiettivo principale è favorire la crescita di startup guidate da donne, rafforzando competenze imprenditoriali e capacità di accesso al mercato. Il programma punta a colmare il divario di genere nell’ecosistema agrifood, sostenendo idee innovative e contribuendo alla creazione di un sistema più inclusivo e competitivo. Il percorso prevede attività di formazione mentoring e coaching, con un supporto strutturato che accompagna le partecipanti nello sviluppo del progetto imprenditoriale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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