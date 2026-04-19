Contestazione pro Palestina alla ' prima' del Maggio musicale fiorentino FOTO

Durante l'inaugurazione dell'88esimo Festival del Maggio Musicale Fiorentino, sul red carpet si sono presentati numerosi vip e politici. Allo stesso tempo, alcune persone presenti hanno contestato la Palestina. La manifestazione si è svolta nel pomeriggio e le foto dell'evento mostrano la presenza di diverse figure pubbliche. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle contestazioni.

Sul 'red carpet', parata di vip e politici per l'inaugurazione questo pomeriggio dell'88esimo Festival del Maggio musicale fiorentino. Tra i presenti il presidente della Regione Eugenio Giani e la sindaca Sara Funaro, il leader di Italia Viva Matteo Renzi con la moglie Agnese, l'ex sindaco Dario.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate 88° Festival del Maggio Musicale Fiorentino: il cartellone di “Maggio aperto”FIRENZE – È stato presentato il cartellone di “Maggio aperto”, il mosaico di collaborazioni con le maggiori istituzioni del territorio incluse... Il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino sarà intitolato a Vittorio GuiLa sindaca Sara Funaro lo aveva annunciato lo scorso dicembre, nel cinquantesimo anno dalla morte del Maestro. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: FOTO - Contestazione pro Palestina alla 'prima' del Maggio Musicale; Non paghiamo la loro guerra, la mobilitazione pro-Gaza a Torino: il percorso e i divieti, tensioni in Vanchiglia; Dalla parte giusta. Protesta al porto. Condannati i Pro Pal; Legge contro l’antisemitismo in Francia, è protesta. Sul 'tappeto rosso' vip, politici e celebrità, fuori la contestazione facebook