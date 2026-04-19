Contesa Estense si parte il 2 maggio Benedizione degli stendardi e dei ceri

La Contesa Estense prenderà il via il 2 maggio con la benedizione degli stendardi e dei ceri. La cena medievale, prevista come evento di apertura, è stata rinviata e si svolgerà in una delle due date di sabato 23 o 30 maggio. La manifestazione coinvolge diverse attività legate alla tradizione storica e culturale, con appuntamenti che si susseguiranno nel mese di maggio.

È rimandata a maggio, a sabato 23 o 30, la cena medievale che avrebbe dovuto segnare ieri sera come avvio ufficiale della Contesa Estense. La manifestazione, che dedica lo stendardo realizzato dalla pittrice Paola Imposimato a San Francesco nell’800esimo anniversario della morte, partirà quindi ufficialmente il 2 maggio prossimo, con la cerimonia di benedizione degli stendardi e dei ceri, alle 19, preceduta nel pomeriggio dal giro del corteo dei rioni nelle case di riposo. L’evento si ripete da tempo e rappresenta, per l’impatto prodotto negli ospiti, uno dei momenti più intensi della manifestazione. La nuova edizione della Contesa è stata presentata ufficialmente nella mattinata di ieri durante un evento che ha sottolineato la collaborazione con Avis Lugo, presente in piazza con la nuova plasmoteca.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Contesa Estense, si parte il 2 maggio. Benedizione degli stendardi e dei ceri Notizie correlate La proposta del Maggio Eugubino : "Rievocare l’alzata storica dei Ceri"Una data che parla alla memoria collettiva della città e alla storia più profonda della Festa dei Ceri. Lugo torna al Medioevo con il palio della Contesa EstenseLugo si prepara a fare un tuffo nella storia con l’edizione 2026 del Palio – Contesa Estense, in programma dal 9 al 17 maggio, uno degli eventi più... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Contesa Estense, si parte il 2 maggio. Benedizione degli stendardi e dei ceri; Lugo ritrova la sua Contesa Estense tra storia, spettacoli e tradizione; Lugo Contesa Estense 2026, ecco il programma - Gallery; Lugo torna nel Medioevo: svelato il ricco programma della Contesa Estense 2026. Lugo Contesa Estense 2026, ecco il programma - GalleryÈ stato presentato a Lugo il programma della Contesa Estense 2026. Un corteo storico formato dai rappresentanti dell’Associazione Contesa Estense, ... corriereromagna.it Lugo. Contesa Estense: presentato il programma dell’edizione 2026 nel dettaglioSabato 18 aprile, è stato presentato in conferenza stampa il programma di dettaglio della Contesa Estense 2026. La manifestazione, che è uno tra gli ... ravennanotizie.it Lugo Contesa Estense 2026, ecco il programma - Gallery - facebook.com facebook