Conte sfida il futuro | primarie e nuova alleanza con la Dem

Giuseppe Conte ha annunciato l’intenzione di organizzare consultazioni primarie come metodo per scegliere il candidato più rappresentativo del Movimento 5 Stelle. La proposta prevede di coinvolgere gli iscritti e il pubblico in un processo trasparente, ma solo dopo aver definito preventivamente i programmi e le linee guida. Contestualmente, si parla di una possibile alleanza con il partito della Democrazia, con cui si stanno valutando accordi strategici.

Giuseppe Conte ha delineato una nuova strategia politica per il Movimento 5 Stelle, proponendo l’utilizzo delle consultazioni primarie come strumento per individuare la figura politica più adatta a interpretare le volontà popolari, ma solo a seguito di una condivisione preventiva dei programmi. Il leader del M5S ha espresso la propria disponibilità a partecipare a tali tornacontri di coalizione, evidenziando come questa scelta sia legata alla volontà di coinvolgere i cittadini nel prossimo referendum. Le nuove coordinate dell’alleanza e il rapporto con le forze democratiche. Il percorso verso una possibile riconfigurazione del fronte vede Giuseppe Conte impegnato in un dialogo costante con il Partito Democratico.🔗 Leggi su Ameve.eu

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