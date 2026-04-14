Durante un evento presso il Tempio di Adriano, in occasione della presentazione del suo libro intitolato Una nuova primavera, un esponente del Movimento 5 Stelle ha annunciato l'intenzione di proporre un piano per un campo largo con primarie aperte. La data del 14 aprile rappresenta un momento importante per le future strategie politiche del movimento. La proposta mira a coinvolgere più forze politiche e cittadini in un percorso condiviso.

Presso il Tempio di Adriano, in occasione del lancio del suo nuovo volume intitolato Una nuova primavera, la data del 14 aprile segna un punto di svolta per le strategie del Movimento 5 Stelle. Giuseppe Conte ha tracciato una rotta precisa per il campo progressista, sottolineando come esistano condizioni favorevoli per sconfiggere l’attuale esecutivo, a patto di agire con unità e rigore metodologico. La strategia del campo largo tra primarie aperte e alleanze programmatiche. Il leader del Movimento 5 Stelle ha delineato i contorni di una coalizione che deve trovare solidità nel dialogo tra M5S, Pd e Avs, tre formazioni politiche che hanno condiviso diverse battaglie durante l’attuale legislatura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Conte sfida Meloni: piano per un campo largo con primarie aperte

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Referendum: il successo del No con gli elettori “dormienti”. Campo largo: Conte sfiderà Schlein alle primarie. Con Renzi di rincorsaROMA – Il no al referendum sulla giustizia è stato trasversale, ossia un’onda che ha toccato moltissime parti del Paese.

Argomenti più discussi: Conte a Meloni, noi pronti alla sfida progressista,abbiamo più proposte condivise; Dalle frasi da Baci Perugina (secondo Renzi) al vi sfido a Conte e Schlein: il meglio dell'informativa di Meloni in Parlamento; Centrosinistra all’attacco: Premier fuori dalla realtà; Conte a Meloni: la manderemo a casa, pronti per sfida progressista.

«Primarie aperte a tutti, non solo agli iscritti», Conte lancia la sfida. Schlein: «Tavolo per il programma» Il fronte progressista si confronta a distanza su regole e perimetro della coalizione che dovrà sfidare il centrodestra Leggi l’articolo completo al link nel prim - facebook.com facebook

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