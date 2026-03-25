In un dibattito politico, alcuni sostenitori esprimono il loro voto per un leader, ritenendolo il rappresentante più adatto alla sinistra nel percorso post garantista. Altri affermano che, qualora la società civile entrasse ufficialmente nelle primarie del Partito Democratico, si schiereranno nuovamente in suo favore. Le opinioni si concentrano sulla figura di questo politico e sul ruolo delle primarie interne al partito.

Io voto Conte. Se la società civile sarà davvero ammessa alle primarie del Pd, facendone parte a gran titolo, io voto Conte. Intanto per vendicarmi di Conte, che fece votare Schlein contro Bonaccini, bel tutero, mettendo la parola fine all’idea che il Pd fosse e restasse un partito politico erede della Prima Repubblica. E poi perché desidero vedere a capo del governo un’espressione genuina della nuova classe dirigente di centrosinistra, un progressista a molti carati, uno con esperienza che sa trattare in Europa i soldi all’Italia, che nella sua ennesima incarnazione saprebbe come ripartire dall’agenda Draghi, lui, il coautore delle due principali riforme economiche a memoria di italiano, il Reddito di cittadinanza e il 110 per cento. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Io voto Conte. Nell’itinerario post garantista, è lui l’interprete migliore della sinistra. Si esagera? Forse no.

Articoli correlati

“Non lo so, forse sei migliore di Pelé. Lui non era affatto male”: Trump si rivolge così a Messi | VideoDonald Trump ha ricevuto alla Casa Bianca Lionel Messi e i suoi compagni di squadra dell’Inter Miami, vincitori dell’ultima Major League Soccer.

"Io, ex giudice di sinistra, voto Sì al referendum". Parla Costanzo CeaL'ex magistrato barese: "La riforma Nordio è frutto delle battaglie della sinistra, che ora le rinnega.

Aggiornamenti e notizie su Io voto Conte Nell'itinerario post...

Temi più discussi: Conte a Sky TG24: Riforma Giustizia concepita per alterare equilibrio poteri; Referendum, Conte: La riforma della giustizia adesso la scriviamo noi. Via alle Agorà sui temi; Ma il sorteggio è nell’anima dei veri 5Stelle.... Parla Toninelli; Referendum costituzionale: gelo a destra dopo la prima sconfitta del governo Meloni.

Io voto Conte. Nell'itinerario post garantista, è lui l'interprete migliore della sinistra. Si esagera? Forse no.In vista delle primarie di centrosinistra, andrebbe sostenuto il leader dei pro Pal, nonché naturale prosecuzione dell’itinerario inaugurato dal voto referendario. Ma se si candidasse Renzi, bisognere ... ilfoglio.it

Conte al voto con il cane, ma dimentica la tessera elettoraleIl leader del M5S Giuseppe Conte ha votato oggi accompagnato dal suo cane, ma inizialmente aveva lasciato la tessera elettorale nella giacca ... ilgiornale.it

Conte una pausa (nazionale) dopo: dal #conteout a “torna carico e vinciamo lo scudetto” Antonio Conte si prende una meritata vacanza. Approfittando della pausa nazionale, forte del filotto di quattro vittorie consecutive, tranquillo del terzo posto in classif - facebook.com facebook

Meloni invita Santanché alle dimissioni, Conte: "Ha deciso oggi..." #DiMartedì x.com