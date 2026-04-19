Durante un'intervista rilasciata prima della partita tra Napoli e Lazio, l'allenatore ha commentato in modo chiaro il valore del secondo posto, definendolo

di Stefano Cori Conte intervistato da DAZN nel prepartita di Napoli-Lazio si è espresso in maniera netta e diretta sul secondo posto. Antonio Conte nel prepartita di Napoli-Lazio, match giocato ieri alle ore 18:00, prima ancora di conoscere il risultato (0-2 che avvicina ancor di più l’Inter allo Scudetto) aveva parlato della “lotta” al secondo posto. Bagarre che vede coinvolti i partenopei insieme al Milan di Massimiliano Allegri! Due squadre che fino a poco tempo fa si pensavano potessero impensierire la squadra di Cristian Chivu, ma così non è stato. Questo il rammarico del tecnico pugliese ai microfoni di DAZN: IL PRIMO DEI PERDENTI – «Il secondo posto è il primo dei perdenti.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Conte: «Il secondo posto è il primo dei perdenti. Cambia se ti qualifichi o meno in Champions League»

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