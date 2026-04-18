Durante un’intervista rilasciata a una piattaforma sportiva, l’allenatore di una squadra di calcio ha dichiarato che il secondo posto rappresenta il primo dei perdenti. Ha aggiunto che l’obiettivo principale della squadra è qualificarsi in Champions League, lasciando intendere che non si accontenterà di arrivare appena dietro ai primi. Le sue parole sono state trasmesse ai microfoni di un’emittente dedicata al calcio.

di Francesco Spagnolo Conte ai microfoni di Dazn manda un chiaro messaggio a tutti: il Napoli punta alla qualificazione in Champions e non al secondo posto. A pochi minuti dalla sfida contro la Lazio, ai microfoni di DAZN Antonio Conte si toglie qualche sassolino confermando che il vero obiettivo del Napoli è qualificarsi in Champions e non il secondo posto. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO SECONDO POSTO – «Il discorso del secondo posto: è il primo dei perdenti. Secondo me non è che cambia chissà cosa, ma bensì se ti qualifichi o meno in Champions. Abbiamo un tot di punti di distanza dall’Inter, non possiamo sbagliare è ovvio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conte va all’attacco: «Il secondo posto è il primo dei perdenti. Il nostro obiettivo è uno solo»

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Le parole di Antonio Conte prima della sfida contro la Lazio - facebook.com facebook

La sincerità di Antonio #Conte: “Obiettivo 2º posto per il #Napoli Il secondo è il primo dei perdenti, arrivare secondi, terzi o quarti non cambia molto. Cambia se vai o non vai in Champions…” x.com