Il Napoli di Antonio Conte è sceso in campo oggi, con il tecnico che ha commentato la situazione in classifica e la corsa alla qualificazione in Champions League. Durante la conferenza stampa, Conte ha affermato che bisogna guardare avanti e ha commentato il secondo posto, definendolo il primo dei perdenti. Il discorso si è concentrato sulla posizione della squadra e sulla sfida con le rivali in campionato.

Il Napoli di Antonio Conte è sceso in campo quest'oggi allo stadio Diego Armando Maradona per giocare la partita contro la Lazio, vinto dai biancocelesti. Poco prima del match, l'allenatore dei partenopei ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla classifica, facendo riferimento alla Champions League (lotta contro Milan Juventus e Como) e sull'Inter capolista. Ecco, di seguito, le sue parole: «Abbiamo raggiunto il massimo? Il secondo posto è il primo dei perdenti. Tra secondo, terzo e quarto per me non cambia molto, cambia solo andare in Champions League. In questo momento siamo 12 punti dietro l’Inter, ovvio che pensiamo di non poter sbagliare, basta vedere anche la settimana scorsa.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Conte: “Dobbiamo guardare avanti. l secondo posto è il primo dei perdenti”

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