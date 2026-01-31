Prima del calcio d’inizio di Napoli-Fiorentina, il presidente De Laurentiis ha fatto un gesto di rispetto verso Commisso. Si sono scambiati un sorriso e un saluto che hanno sorpreso e commosso i tifosi presenti allo stadio Maradona. Un segnale di cordialità tra i due club, che ha acceso l’atmosfera prima della partita.

"> Un momento di profondo rispetto e umanità ha preceduto il fischio d’inizio di Napoli-Fiorentina. Aurelio De Laurentiis, presidente della SSC Napoli, ha voluto rendere omaggio alla famiglia Commisso con un gesto che ha raccolto applausi e commozione. Nel pre-partita, il patron azzurro ha consegnato un mazzo di fiori e una maglia speciale del Napoli, con il nome Commisso stampato sulle spalle, alla moglie e al figlio Joseph, attuale presidente della Fiorentina. Un tributo sentito, nel ricordo di Rocco Commisso, figura centrale della storia recente del club viola, scomparso alcune settimane fa. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli-Fiorentina, De Laurentiis omaggia Commisso: gesto di grande classe al Maradona

