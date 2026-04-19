conte e de laurentiis come giorgio e il vescovo

Durante la partita tra Napoli e Lazio, il risultato finale ha visto la squadra partenopea soccombere contro un avversario che ha dimostrato un gioco efficace. La sconfitta rappresenta un episodio di rilievo nel campionato, con il Napoli che ha incontrato difficoltà nel contrastare la fase offensiva della Lazio. La gara si è conclusa con il punteggio che ha premiato gli ospiti, lasciando spazio a riflessioni sulla prestazione della squadra di casa.

Cesare – Caro Guido brutta sconfitta del Napoli contro una ottima Lazio. Direi che Sarri con una squadra nettamente inferiore ha dato una lezione di calcio a Conte. Il risultato è stato bugiardo perché sarebbe dovuto finire con una goleada per i laziali. Il Napoli non ha fatto un solo tiro nello specchio della porta. Mi è sembrato un Napoli da saldi di fine stagione con giocatori demotivati e scarichi come in genere accade quando si sa di andare via (cosa vera per molti) o che se ne va l’allenatore (cosa probabile ma non certa). Guido – Comunque colpisce la testardaggine dell’allenatore che ha ripresentato la formazione con i presunti “fabolous four”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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