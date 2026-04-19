Questa mattina abbiamo parlato del mercato del Napoli, definendolo deludente e da valutare come insufficiente. La nostra analisi si è concentrata sui circa 200 milioni di euro spesi senza ottenere risultati concreti. Nel frattempo, l’allenatore ha difeso la rosa attuale, mentre un lettore ha scritto chiedendo quali giocatori del Napoli potrebbero inserirsi nelle prime dieci squadre del campionato.

Questa mattina abbiamo scritto del disastroso mercato del Napoli, lo abbiamo definito un mercato da 3, cercando di capire di chi siano le colpe che hanno portato il club azzurro a spendere circa 200 milioni per non vincere nulla. Un lettore ha condiviso il nostro punto di vista e ha puntato su quello che ieri Conte ha in qualche modo stigmatizzato, l’attacco alla rosa del Napoli. L’allenatore ieri ha detto che si tratta di avere poco rispetto per i calciatori azzurri che hanno vinto due scudetti. La rosa del Napoli. Egr. Napolista, commentare la partita di oggi non sarebbe di nessuna utilità. Le migliori penne del giornalismo sportivo farebbero fatica a decifrare l’inesplicabile partita degli azzurri.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte difende la rosa, un lettore scrive: “Quali giocatori del Napoli giocherebbero nelle prime dieci?”

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