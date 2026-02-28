Verona-Napoli 0-0 Conte rilancia Politano e Meret per rimanere nelle prime quattro LIVE

Nel match di Serie A tra Verona e Napoli, terminato 0-0, il Napoli ha schierato Politano e Meret titolari, cercando di mantenere la posizione nelle prime quattro della classifica. La partita si è disputata allo stadio Bentegodi con calcio d’inizio alle 18, senza reti segnate durante i novanta minuti. Entrambe le squadre sono scese in campo con determinate formazioni e strategie.

Match al Bentegodi per gli azzurri di Conte, Alisson e Vergara sempre in appoggio ad Hojlund davanti. Dietro nessuna novità se non la guida di Meret dai pali Il Napoli affronta il Verona nel match valido per la ventisettesima giornata di Serie A. Incontro in trasferta allo stadio Bentegodi, fischio d'inizio alle ore 18. Conte per questa sfida di rilancio dopo la sconfitta di Bergamo di settimana scorsa, decide di puntare sui ritorni dei fedelissimi Politano e Meret dal primo minuto. Il terzetto difensivo davanti al portiere italiano è sempre composto da Juan Jesus, Buongiorno e Beukema, mentre davanti sono confermati Alisson e Vergara dietro Hojlund.