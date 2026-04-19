Nel corso di un’uscita pubblica, un dirigente ha ammesso di non aver fornito le motivazioni adeguate dopo una partita disputata a Parma. Ha anche commentato sulla figura di un altro dirigente, affermando di preferire il silenzio di fronte alle parole che può pronunciare. Durante l’intervento, sono stati toccati anche aspetti tecnici, come la qualità del gioco e l’energia messa in campo durante la partita, descrivendo una prestazione complessivamente insoddisfacente.

Non è stata una buona partita la nostra, c’era poca qualità in mezzo al campo. Oggi la sensazione dall’inizio è che avremmo avuto poca energia e così la qualità si abbassa “. Antonio Conte non ha nascosto la sua delusione e la sua amarezza dopo la brutta sconfitta per 0-2 del Napoli contro la Lazio. Il tecnico, parlando a Dazn, ha sottolineato che “abbiamo tenuto palla per il 66% – ha detto – e non abbiamo fatto un solo tiro in porta”. Dopo il pareggio di domenica scorsa, ieri è arrivata una sconfitta pesante, che allontana in maniera quasi definitiva il sogno scudetto. “Forse non sono stato bravo io a non percepire questo malessere dopo Parma, a dare le buone motivazioni alla squadra facendo capire che resta da fare il massimo e giocarsi queste ultime partite facendo più risultati.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Conte ammette: “Dopo Parma non ho dato le giuste motivazioni. De Laurentiis? Sto in silenzio, può dire ciò che vuole”

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