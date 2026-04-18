Napoli-Lazio Conte amaro in conferenza | Napoli controversa c’è chi distrugge Poi torna sul futuro

Al termine della partita tra Napoli e Lazio, l’allenatore ha tenuto una conferenza stampa caratterizzata da un tono amaro. Ha commentato la situazione del club napoletano, definendola controversa e sottolineando che ci sono persone che cercano di danneggiarlo. Poi si è soffermato sul proprio futuro e su quello di alcuni giocatori della rosa, senza approfondire ulteriori dettagli.

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Lazio. Tono amareggiato per il tecnico leccese, che si è soffermato anche sull’ambiente azzurro e il futuro proprio e di alcuni calciatori della rosa. Conte in conferenza: le parole sul futuro e sull’ambiente fanno discutere. Il mister si è subito concentrato sul futuro, dopo averne discusso anche ai microfoni di DAZN: “Le voci sul mio futuro? È un copia-incolla dell’anno scorso, dispiace perché capisco che quando parlo mi sembra di parlare in italiano, e invece vengo strumentalizzato. Da alcune frasi uno porta la propria idea di ciò che ha capito, capitasse in Inghilterra perché parlo non benissimo inglese, ma qua.🔗 Leggi su Spazionapoli.it Le parole di Conte dopo Lazio-Napoli 0-2 Conferenza stampa post partita Notizie correlate Conte torna sul mercato in conferenza e pizzica: “Il Napoli ne sta ancora pagando i danni”Antonio Conte riconosce il prezzo che il Napoli continua a pagare per l’esclusione dalla Champions di due anni fa. Napoli-Lazio 0-2, a breve Conte in conferenzaNapoli's Italian coach Antonio Conte is pictured before the Italian Serie A football match between Genoa and Napoli at the Luigi Ferraris stadium in... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Napoli-Lazio: Il secondo posto non si difende. Si conquista; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; DOPO AVER ABDICATO A PARMA, IL NAPOLI OSPITA LA LAZIO PER CHIUDERE I CONTI IN ZONA CHAMPIONS; Napoli, testa al futuro blindando la Champions. PAGELLE e TABELLINO Napoli-Lazio 0-2: Sarri, che scherzo a Conte! Gila monumentale, flop De BruyneLe valutazioni dei biancocelesti di Maurizio Sarri e degli azzurri di Antonio Conte al termine della sfida del Maradona ... calciomercato.it Napoli-Lazio 0-2: Cancellieri e Basic fermano il sogno scudettoBatosta al Maradona per il Napoli di Conte: la Lazio vince 0-2 con i gol di Cancellieri e Basic. Inter ora a -4 punti dal titolo. Tutti i dettagli del tonfo azzurro. lifestyleblog.it PAROLE DURE DOPO NAPOLI-LAZIO https://shorturl.at/baAcp facebook Serie A, Napoli-Lazio 0-2: colpaccio dei biancocelesti al Maradona x.com