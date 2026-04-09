Gli studenti dei Consigli comunali dei ragazzi a lezione di Costituzione in prefettura

Oggi, presso il Palazzo del Governo di Catania, si è tenuta una lezione sulla Costituzione italiana rivolta agli studenti dei Consigli comunali dei ragazzi della Città Metropolitana. L'incontro è stato condotto dal prefetto di Catania, che ha spiegato alcuni dei principi fondamentali della Carta costituzionale. Gli studenti hanno partecipato attivamente, ascoltando con attenzione le spiegazioni e ponendo domande sul funzionamento delle istituzioni.

Si è svolta oggi, presso il Palazzo del Governo di Catania, una lezione sulla Costituzione italiana tenuta dal prefetto di Catania, Pietro Signoriello, rivolta agli studenti dei Consigli comunali dei ragazzi della Città Metropolitana. L’iniziativa, originariamente prevista per il 17 marzo in. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Oltre 200 studenti alla Giornata regionale dei Consigli comunali dei ragazzi al Palazzo della CulturaAll'evento hanno preso parte sessanta delegazioni in rappresentanza delle nove province siciliane, con il coinvolgimento di istituzioni, scuole e... Ok ai Consigli comunali delle ragazze e dei ragazziApprovata dal Consiglio l’intesa che promuove la partecipazione civica degli studenti delle medie. Temi più discussi: Consigli comunali dei ragazzi, 800 studenti si incontreranno in Lombardia; Nomina dei commissari interni per la Maturità 2026; E a Cassino l'inizio della scuola finisce sui banchi... del Consiglio; Monastier, il Consiglio comunale dei ragazzi palestra di democrazia. Dal Nord a Sud gli studenti italiani cambiano la scuola: i consigli consultiviPubblichiamo la testimonianza di Francesca Giolivo, responsabile del progetto Fuoriclasse a Napoli, in cui racconta l'esperienza dei consigli consultivi promossi fra i ragazzi delle scuole del ... savethechildren.it In Consiglio regionale studenti Consigli comunali dei ragazziQuesta mattina l'aula consiliare Sandro Pertini, sede dell'Assemblea legislativa della Liguria, ha ospitato oltre cento studenti delle scuole primarie e secondarie, tutti giovanissimi componenti di 18 ... ansa.it Titolo: L'Alchimista Autore: Paulo Coelho Buongiorno, dopo anni di consigli e sconsigli e leggerlo o meno alla fine mi sono decisa! È la prima volta che mi approccio a questo autore, lo avete letto - facebook.com facebook «A chi ha il piede fuori dalla sventura riesce facile dare consigli a chi soffre» (Eschilo). Buongiorno a tutti! #9aprile x.com