Conny Ochs a MulinArte | una notte tra folk oscuro e blues

Mercato Saraceno si prepara ad accogliere un concerto presso MulinArte, che si terrà mercoledì 22 aprile alle 21. Sul palco salirà un’artista internazionale nota per il suo stile che combina elementi di folk oscuro e blues. L’evento è parte di una serie di appuntamenti culturali organizzati nella struttura, che si rivolge a un pubblico interessato alla musica dal vivo di livello europeo.

Mercato Saraceno si prepara ad accogliere un evento di rilievo internazionale presso MulinArte, che mercoledì 22 aprile alle 21 proporrà il concerto di Conny Ochs, artista internazionale della scena europea contemporanea. Cantautore e performer tra Germania e Italia, Ochs presenterà dal vivo i.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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