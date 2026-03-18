A Cisanello, il sindaco e la giunta comunale sono stati accolti con striscioni e bandiere durante un incontro con i residenti, incentrato sui lavori nei parchi e sugli interventi di ristrutturazione. I cittadini hanno espresso le loro opinioni e richieste, mentre le autorità hanno ascoltato direttamente le necessità del quartiere. La discussione si è svolta in modo aperto e senza formalismi.

PISA Striscioni e bandiere hanno accolto il sindaco Michele Conti e la giunta comunale per il secondo - partecipatissimo - incontro della campagna di ascolto e confronto " Il Quartiere del futuro per la città che cambia ", che l’amministrazione ha programmato per incontrare i cittadini delle varie zone di Pisa. Ieri è stato il turno della quartieri di Don Bosco-Pratale e Pisanova-Cisanello, tra i più popolosi della città e che, negli ultimi anni, ha visto investimenti importanti che hanno cambiato il volto del quartiere ma scatenato anche diverse polemiche. "Contestiamo - le parole di Matteo Di Fiore, Potere al Popolo - un modello di città in continuità con le giunte Filippeschi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I Conti... coi residenti. Scatta il faccia a faccia coi cittadini di Cisanello: "Parchi e ristrutturazioni"

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