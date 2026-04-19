Conferenza stampa Kalulu post Juve Bologna | Puntiamo in alto speriamo in altre 5 vittorie…Milan? È sempre particolare

Dopo la partita tra Juventus e Bologna nella 33ª giornata di Serie A, il difensore ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Ha detto che la squadra mira a raggiungere risultati importanti e spera di ottenere altre cinque vittorie in campionato. Ha anche commentato il confronto con il Milan, definendolo sempre un’esperienza particolare. Le sue parole sono state riportate subito dopo il match.

di Marco Baridon Conferenza stampa Kalulu post Juve Bologna: le sue dichiarazioni dopo il match della 33ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Pierre Kalulu in conferenza stampa dopo Juve Bologna, valida per la 33ª giornata di Serie A 202526. VITTORIA – «Ci siamo sentiti molto bene, abbiamo avuto più tempo per lavorare. Sono stati tre punti, siamo molto più in alto. Tutto è verde stasera». PIU’ MATURI – «Le partite col Bologna sono fisiche, loro giocano un gran calcio. A livello collettivo abbiamo più automatismi, ci conosciamo di più, sappiamo distinguere i momenti». ATTESA PER IL MILAN – «Sarà ancora lunghissima, a livello personale è sempre particolare.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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