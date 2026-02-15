Bisseck ha parlato dopo la partita tra Inter e Juve, spiegando di non aver visto l'espulsione di Kalulu e di non sapere cosa sia successo. Durante la conferenza, il giocatore ha spiegato di essere rimasto concentrato sulla sua prestazione e di non aver notato nulla di particolare durante l’episodio. La discussione si è concentrata principalmente sulle decisioni arbitrali e sulla sua reazione nel corso del match.

di Marco Baridon Conferenza stampa Bisseck post Inter Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della 25ª giornata di Serie A 202526. (inviato allo Stadio San Siro) – Yann Bisseck ha parlato in conferenza stampa dopo Inter Juve, valida per la 25ª giornata di Serie A 202526. ESPULSIONE KALULU – «Non ho visto niente, era alla destra del campo non ho visto cos’è successo e non posso dire niente». GESTIONE DOPO IL 2-1 – «Dobbiamo fare meglio, una squadra forte come la nostra non può prendere un gol così facile. Bisogna guardare la partita, guardare cosa fare meglio e fare come oggi. Bisogna continuare, credere che possiamo ancora vincere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Bisseck post Inter Juve: «Espulsione Kalulu? Non ho visto niente, non so cosa sia successo…»

