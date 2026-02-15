Conferenza stampa Bisseck post Inter Juve | Espulsione Kalulu? Non ho visto niente non so cosa sia successo…
Bisseck ha parlato dopo la partita tra Inter e Juve, spiegando di non aver visto l'espulsione di Kalulu e di non sapere cosa sia successo. Durante la conferenza, il giocatore ha spiegato di essere rimasto concentrato sulla sua prestazione e di non aver notato nulla di particolare durante l’episodio. La discussione si è concentrata principalmente sulle decisioni arbitrali e sulla sua reazione nel corso del match.
Yann Bisseck ha parlato in conferenza stampa dopo Inter Juve, valida per la 25ª giornata di Serie A 202526. ESPULSIONE KALULU – «Non ho visto niente, era alla destra del campo non ho visto cos'è successo e non posso dire niente». GESTIONE DOPO IL 2-1 – «Dobbiamo fare meglio, una squadra forte come la nostra non può prendere un gol così facile. Bisogna guardare la partita, guardare cosa fare meglio e fare come oggi. Bisogna continuare, credere che possiamo ancora vincere.
Bastoni esulta dopo l’espulsione di Kalulu: i tifosi bianconeri si infuriano visto quanto successo in Inter Juve – FOTO
Bastoni ha festeggiato con entusiasmo dopo che l’arbitro ha mostrato un cartellino rosso a Kalulu, episodio che ha scatenato le proteste dei tifosi della Juventus.
Juve, Spalletti gela Kalulu in conferenza stampa: "Non fare casino, cosa ti ho detto?"
Durante la conferenza stampa post-partita, Luciano Spalletti ha rivolto una battuta a Kalulu, con tono ironico ma carico di significato.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
