Conferenza stampa Chivu post Inter Juve | Espulsione Kalulu? Per me è un tocco leggero ma sempre un tocco Doveva levare le mani!

Chivu ha commentato l'espulsione di Kalulu durante la partita tra Inter e Juventus, sostenendo che il fallo è stato solo un leggero tocco, anche se comunque un tocco. Secondo l’ex difensore, l’azione si sarebbe evitata se Kalulu avesse semplicemente tolto le mani. La sua analisi arriva subito dopo la fine del match della 25ª giornata di Serie A, e si concentra sull’episodio che ha influenzato il risultato.

Conferenza stampa Chivu post Inter Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della 25ª giornata di Serie A 202526. Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa dopo Inter Juve, valida per la 25ª giornata di Serie A 202526. VINCERE UNO SCONTRO DIRETTO – «Questo tipo di partite non vinte negli ultimi anni han pesato. L'Inter ha messo in campo cuore, determinazione. Siamo stati ingenui sul 2-1, potevamo gestirla meglio. Quello che si subisce mentalmente ti mette in condizioni non favorevoli. Spero che questa vittoria ci dia qualcosa di importante nella fiducia e nella gestione delle nostre ambizioni».

Cristian Chivu ha commentato il rosso mostrato a Kalulu durante la partita tra Inter e Juventus, spiegando che il tocco dell’avversario è stato leggero e che non si tratta di simulazione.

