L’allenatore della Juventus ha commentato il pareggio in Europa League, difendendo Joao Mario dopo un errore commesso durante la partita. Ha sottolineato come il portoghese, arrivato in prestito, abbia dimostrato il suo valore fin dal suo arrivo e ha evidenziato l’atteggiamento positivo mostrato in campo. Il tecnico ha quindi deciso di sostenere il giocatore di fronte alle critiche per l’errore.

Joao Mario Juve, Italiano analizza il pareggio europeo e protegge l’esterno in prestito dai bianconeri dopo il suo errore. Le parole. Il tanto atteso derby europeo tra Bologna e Roma si è concluso con grande equilibrio, terminando con il risultato di 1-1. Le due reti che hanno fissato il punteggio portano la firma di Bernardeschi e Pellegrini, autori di due marcature che mantengono le squadre in piena corsa per il turno. Nulla è ancora deciso per il futuro di queste due compagini. La formazione rossoblù, guidata da Vincenzo Italiano, ha rimandato il discorso relativo alla fondamentale qualificazione alla gara di ritorno, dove servirà un’impresa per strappare il pass. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Joao Mario Juve, Italiano difende il portoghese dopo l’errore in Europa League: «Da quando è arrivato mi ha dimostrato…»

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