Conferenza stampa Spalletti post Juve Bologna | le sue dichiarazioni

Dopo la partita della 33ª giornata di Serie A 202526 tra Juventus e Bologna, l’allenatore ha tenuto una conferenza stampa per commentare l’incontro. Ha analizzato le azioni chiave della partita e ha risposto alle domande dei giornalisti riguardo alle decisioni arbitrali e alle prestazioni della squadra. Sono state fornite anche alcune considerazioni sui prossimi impegni e sulla situazione attuale del campionato.

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