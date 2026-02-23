Magnacca sull' export in Abruzzo | Nel boom verso gli Usa la nostra regione è fra le protagoniste

Magnacca ha attribuito il forte aumento dell’export abruzzese verso gli Stati Uniti alla crescente domanda di prodotti locali di alta qualità. La regione ha registrato un incremento significativo nelle esportazioni, grazie anche a nuove strategie commerciali e partner internazionali. Le aziende abruzzesi puntano su settori come l’agroalimentare e la moda, rafforzando la presenza sul mercato statunitense. Questi fattori stanno contribuendo a consolidare la posizione dell’Abruzzo tra le regioni più attive nel commercio internazionale.

L'Abruzzo è fra le regioni protagoniste del boom dell'export italiano nel 2025, in particolare verso gli Stati Uniti. A dirlo l'assessore regionale Tiziana Magnacca che commenta i dati portando l'Italia fra i primi 4 paesi al mondo in termini di performance. “Il risultato italiano – prosegue l’assessore Magnacca – interessa tutti i mercati internazionali, ma è indubbio che il dato che fa riferimento a quello americano è sorprendente non foss’altro perché esso scaccia via il timore legato alla politica dei dazi. Nonostante tutto, all’intero di questo quadro l’Abruzzo risulta essere una delle regioni traino, grazie soprattutto all’industria farmaceutica che evidentemente meglio di tutte riesce ad aggredire il mercato americano”. 🔗 Leggi su Ilpescara.it L'assessore Magnacca incontra il ceo della fiera Lineapelle: "L'Abruzzo cresce nel settore moda e vola nell'export"L'assessore Magnacca ha incontrato il CEO di Lineapelle durante la fiera internazionale. L'allarme della Cgil Abruzzo: "Crescono nella nostra regione gli infortuni sul lavoro nel 2025"L’Abruzzo registra un aumento preoccupante degli infortuni sul lavoro nel 2025. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Export: Magnacca, nel boom Italia ruolo di primo piano per Abruzzo; Riprogrammazione delle economie: tre milioni di euro per artigianato, cooperative ed export; L'annuncio dell'assessore Magnacca: Riprogrammati dalla giunta Marsilio 3 milioni di fondi per sostenere l'economia abruzzese; Dalla Regione riprogrammati 3 milioni per sostenere lo sviluppo dell'economia abruzzese: accolta la proposta dell'assessore Magnacca. Export, Magnacca: Nel boom dell’Italia ruolo di primo piano per l’AbruzzoL’Abruzzo recita un ruolo di primissimo piano nella crescita dell’export delle imprese verso il mercato americano. Lo afferma l’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, commentando i ... laquilablog.it Magnacca sull'export in Abruzzo: Nel boom verso gli Usa la nostra regione è fra le protagonisteL'Abruzzo è fra le regioni protagoniste del boom dell'export italiano nel 2025, in particolare verso gli Stati Uniti. A dirlo l'assessore regionale Tiziana Magnacca che commenta i dati portando ... ilpescara.it Il testo della lettera che ho scritto al ministro Adolfo Urso, al presidente Marco Marsilio e all’assessore Tiziana Magnacca sulla vicenda della Tekne di Ortona. - facebook.com facebook