Dal 28 aprile al 3 maggio 2026, Conegliano ospiterà per la prima volta il festival internazionale di musica da camera Rencontres Musicales. La città si prepara ad accogliere artisti provenienti da diversi paesi, in un evento che durerà cinque giorni. L'iniziativa coinvolgerà diversi luoghi del centro storico, offrendo concerti e incontri dedicati agli appassionati di musica classica. La manifestazione rappresenta un debutto per questa rassegna nel territorio.

Dal 28 aprile al 3 maggio 2026, Conegliano si trasformerà nel fulcro della musica da camera internazionale con il debutto del festival Rencontres Musicales. La rassegna, nata dalla volontà di Conegliano Classica APS con il supporto di enti pubblici e realtà locali, punta a creare un ponte tra l’eccellenza esecutiva mondiale e la formazione delle nuove generazioni di musicisti. Un ponte tra eccellenza interpretativa e formazione accademica. La direzione artistica è affidata al violinista Tagliamento, che ha strutturato il progetto come uno spazio di incontro permanente basato su relazioni umane e artistiche consolidate nel tempo. Il cuore pulsante dell’iniziativa risiede nella musica da camera, intesa come strumento di ricerca e confronto tra diverse scuole europee.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Conegliano al centro della musica: debutta il festival internazionale

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