A breve partiranno i lavori di intervento sui condotti pubblici, che presenteranno cedimenti stradali e problemi di erosione lungo le Mura. Sono previsti lavori di riparazione e messa in sicurezza delle aree interessate, con l’obiettivo di migliorare lo stato delle strade e rafforzare le strutture delle Mura. L’intervento, annunciato nelle settimane scorse, coinvolgerà diverse zone e si concentrerà sulla risoluzione delle criticità segnalate.

Condotto pubblico, cedimenti stradali ed erosione delle Mura: a breve i primi interventi. Nei giorni scorsi si è tenuta una nuova riunione tra gli enti a vario titolo coinvolti nella gestione del Condotto pubblico, ovvero Comune di Lucca, Genio Civile Toscana Nord e Consorzio di Bonifica, per individuare misure destinate prima a contenere e poi risolvere le crescenti problematiche che investono il Condotto e che stanno creando non poche apprensioni anche per gli effetti e i danni prodotti allo stesso paramento delle Mura cinquecentesche, all’altezza del baluardo di San Colombano. Dopo la riparazione della griglia, ora nuovamente e pienamente funzionante, effettuata nelle scorse settimane, sono stati messi sul tavolo una serie di ipotesi per provare a risolvere in via definitiva le problematiche.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Condotto pubblico e Mura. Via ai primi interventi

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