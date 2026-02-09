Erosione costiera la Regione finanzia i primi interventi strutturali | circa 16 mln di euro ai Comuni

La Regione Puglia ha deciso di mettere mano all’erosione costiera. Ha stanziato circa 16 milioni di euro per finanziare quattro progetti comunali lungo il litorale. Sono i primi interventi strutturali pensati per proteggere le spiagge più a rischio. Ora i Comuni coinvolti si mettono in moto per avviare i lavori.

La Regione Puglia ha approvato i primi interventi strutturali contro l'erosione costiera, finanziando con circa 16 milioni di euro quattro progetti comunali lungo il litorale regionale. Una scelta che matura mentre eventi meteo estremi e mareggiate violente riportano al centro del dibattito.

