condotto pubblico griglia pulita ogni giorno

I problemi del condotto pubblico nei pressi delle Mura non dipendono dalla mancata pulizia della griglia in via della Rosa: lo ribadisce lo stesso Comune di Lucca che ricorda come la manutenzione della stessa sia a carico di Sistema Ambiente che, giornalmente, provvede a effettuare le operazioni di pulizia. "In merito alla segnalazione pervenuta sul condotto pubblico in via della Rosa – fanno sapere da Palazzo Orsetti – si precisa che la competenza della pulizia dai rifiuti della griglia è del Comune di Lucca, che si avvale del gestore Sistema Ambiente per la loro raccolta ed avvio a recupero. Sistema Ambiente provvede tutti i giorni alle operazioni di pulizia della griglia ed avvio a smaltimento dei rifiuti raccolti, poiché compatibili con i rifiuti urbani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

