Una disputa tra l’allenatore e il presidente di una squadra di calcio sta attirando molta attenzione, superando le partite sul campo del Napoli. Secondo le dichiarazioni di un esperto, l’allenatore non può essere trattato come un elemento temporaneo e il rinnovo del contratto deve essere deciso dal presidente. La questione riguarda la durata e le condizioni del contratto tra le parti e si sta sviluppando in modo molto seguito dai media.

La partita tra Conte e De Laurentiis è ormai più interessante di quelle che il Napoli gioca in campo. Paolo Condò a Sky Sport ha messo in fila quello che a Napoli si percepisce da settimane ma che nessuno aveva ancora detto con questa chiarezza: “Se non ci sono accordi precedenti, conosceremo il presidente della Figc il 22 giugno, quando più o meno per i club dovrebbe essere tutto già deciso. Le tempistiche giocano contro la definizione del prossimo ct della Nazionale italiana. Dopodiché Conte lo conosciamo. ora dice che siamo noi giornalisti a strumentalizzare le sue dichiarazioni, però è chiaro che quella era una manifestazione di disponibilità” Condò: “Conte disponibile per la Naizonale”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Condò: “Conte non è uno che puoi tenere in scadenza, De Laurentiis deve rinnovargli il contratto”

CONTE FA ESPLODERE LA POLEMICA - DE LAURENTIIS LA SPEGNE IN UN TWEET

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Condò a Sky dice la cosa che nessuno voleva dire: «#Conte lo conosciamo, quella era una manifestazione di disponibilità» per la Nazionale. Il presidente Figc si elegge il 22 giugno. Entro quella data De Laurentiis deve aver deciso: rinnovo con nuove prospe facebook

#Condò: "L' #Inter vince lo #scudetto e le altre non perdono: non esiste. Mi è piaciuta la battuta di #Chivu, l'anno prossimo..." x.com