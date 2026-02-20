A Sanremo ci sarà anche Bianca Balti Carlo Conti annuncia il ritorno della top model | Ci racconterà quest’anno di grande forza

Bianca Balti si prepara a tornare a Sanremo, portando con sé una storia di rinascita personale. La modella spiegò come il suo percorso di vita l’abbia portata a riscoprire una nuova forza interiore, che ora condividerà con il pubblico. Carlo Conti ha annunciato il suo ritorno durante una trasmissione televisiva, sottolineando il suo ruolo speciale in questa edizione. La Balti salirà sul palco del Festival con un messaggio di rinascita e determinazione.

Bianca Balti tornerà sul palco dell’Ariston. L’annuncio è arrivato direttamente da Carlo Conti, ospite di Bruno Vespa a 5 Minuti su Rai 1. La modella sarà presente venerdì 26 febbraio, in occasione della serata dedicata alle cover del Festival di Sanremo. «Per me è una grande gioia ospitare di nuovo quest’anno nella serata del venerdì sera, Bianca Balti. Dopo un anno questa grande donna tornerà su quel palco per raccontarci questo anno di grande forza e di grande energia». Con queste parole Conti ha ufficializzato il ritorno della top model alla kermesse. Le presenze di Bianca Balti a Sanremo in passato.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

