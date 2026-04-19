Durante un collegamento con Sky Sport, Stefano Condò ha commentato la battuta fatta da Chivu la settimana scorsa, dopo la partita tra Como e Inter. Condò ha affermato di aver trovato divertente la frase del giocatore e ha aggiunto che, per la prossima stagione, la squadra dovrebbe puntare almeno a vincere lo Scudetto. La discussione si è concentrata sui commenti recenti legati al calcio italiano.

di Stefano Cori Condò a Sky Sport ha commentato la battuta effettuata da Chivu la scorsa settimana dopo Como-Inter. Una settimana fa, al termine di Como-Inter 3-4, Cristian Chivu a DAZN ha parlato di obiettivo Champions League quasi raggiunto, una chiara battuta che sa anche di frecciata verso Allegri e Conte. Su questa è tornato Paolo Condò, che a Sky Sport si è espresso così: A ME E’ PIACIUTA «Mi rifaccio alla battuta di Chivu sul fatto che tutti puntino alla Champions: era una battuta ironica che a me è piaciuta, anche nel suo velato sarcasmo. Perché quest’anno ci sarà un vincitore ma non ci sarà uno sconfitto: perché tra una roba e l’altra tutti gli altri allenatori hanno portato come loro pezza d’appoggio il fatto che puntavano alla Champions, al miliardo di infortuni, al fatto di essere subentrati e così via».🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Condò: «A me la battuta di Chivu è piaciuta. L’anno prossimo come minimo devono avere lo Scudetto»

Notizie correlate

Leggi anche: Condò apprezza Chivu: «Ironia giusta. Quest’anno ci sarà un vincitore, ma nessuno sconfitto. Il prossimo vorrei…»

Condò analizza il duello tra Chivu, Allegri e Conte per lo Scudetto: «C’è una lepre in fuga sempre distante ma un po’ claudicante»di Redazione Inter News 24Condò, sulle colonne del Corriere della Sera, ha parlato così della corsa Scudetto tra Inter, Milan e Napoli: le sue parole...

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Condò: Chivu? Giusto, non può esistere uno che vince ma non perde nessuno! E vi dico già ora che…; Condò: Ha destato sensazione la battuta di Chivu, ma non solo l'Inter doveva vincere.

Condò: L'Inter vince lo scudetto e le altre non perdono: non esiste. Mi è piaciuta la battuta di Chivu, l'anno prossimo...Dopo la sconfitta del Napoli contro la Lazio, che ha segnato la resa scudetto praticamente definitiva degli azzurri, Paolo Condò ha ripensato alla battuta fatta da Cristian Chivu dopo il successo di C ... msn.com

Lazio, Condò su Taylor: Ha cucito questa squadra. Se vieni dall'Ajax...Durante il pre partita di Lazio - Parma, il giornalista e opinionista di Sky Sport Paolo Condò ha speso delle parole su Kenneth Taylor, esaltando l'acquisto. Queste le sue ... lalaziosiamonoi.it

“UN VINCITORE MA NESSUNO SCONFITTO” Paolo Condò fotografa con ironia la corsa scudetto: mentre gli altri inseguivano la qualificazione in Champions League, Cristian Chivu ha alzato l’asticella senza proclami CHE NE PENSATE #Inter #S facebook

#Condò: "L' #Inter vince lo #scudetto e le altre non perdono: non esiste. Mi è piaciuta la battuta di #Chivu, l'anno prossimo..." x.com