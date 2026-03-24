Inter News 24 Condò, sulle colonne del Corriere della Sera, ha parlato così della corsa Scudetto tra Inter, Milan e Napoli: le sue parole. La corsa al titolo si trasforma in un thriller psicologico dove il vantaggio tecnico dell’Inter deve fare i conti con la storia dei suoi inseguitori. Paolo Condò, dalle colonne del Corriere della Sera, ha delineato un quadro preciso della sfida, paragonando la capolista a una « lepre in fuga sempre distante ma un po’ claudicante », braccata da due specialisti del successo. Il rallentamento dei nerazzurri ha infatti riacceso le speranze di Massimiliano Allegri e Antonio Conte, le cui bacheche parlano chiaro e pesano come macigni sulla gestione emotiva del campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Condò analizza il duello tra Chivu, Allegri e Conte per lo Scudetto: «C’è una lepre in fuga sempre distante ma un po’ claudicante»

Articoli correlati

Bergomi analizza la corsa Scudetto: l’elogio a Chivu e il duello tra Inter e MilanCalciomercato Inter LIVE: Sommer verso l’addio? Ausilio guarda alla difesa per l’estate Mercato Inter, Ausilio su Vasilije Kostov: c’è l’assalto al...

Condò: «Inter lepre in fuga, Napoli e Milan cacciatori esperti»Condò: «Inter lepre in fuga, Napoli e Milan cacciatori esperti»"> La corsa Scudetto si trasforma in una questione mentale prima ancora che tecnica.

Contenuti utili per approfondire Condò analizza

Condò: Il Napoli preoccupa più del Milan, Inter attraversata da un'ombraLa sensazione, arrivati a questo punto della stagione, è che il campionato abbia cambiato pelle. Non più una corsa lineare, ma una sfida nervosa, fatta di dettagli, errori e soprattutto percezioni. Pe ... msn.com

Condò: Spalletti, esagerato tentativo di stupire. Roma, Dybala così può permetterselo il RealIl giornalista Paolo Condò ha analizzato sulle colonne del Corriere della Sera la vittoria per 2-1 del Napoli contro la Juventus: Ci sono tanti meriti suoi nel successo di ieri - la leadership di ... tuttomercatoweb.com