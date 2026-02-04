Progetto di Asl e Coeso per le scuole ’La mia vita da zucchina’ per combattere il bullismo

Oggi a Manciano parte un nuovo ciclo di eventi contro il bullismo. La rete provinciale ’Bullout’ ha organizzato un progetto chiamato ’La mia vita da zucchina’ rivolto alle scuole. L’obiettivo è sensibilizzare studenti e insegnanti, coinvolgendoli in attività e incontri per combattere il fenomeno. La giornata segna l’inizio di un percorso che si svilupperà nel tempo, con l’intento di creare un ambiente scolastico più sicuro e inclusivo.

Parte oggi da Manciano il ciclo di iniziative contro il bullismo promosso dalla rete provinciale ' Bullout '. Il primo appuntamento è in programma stamani nelle scuole primarie del territorio, con la proiezione del film di animazione 'La mia vita da zucchina', punto di partenza per un percorso di confronto e prevenzione rivolto a bambini e ragazzi. Il progetto prevede, oltre alla visione del film, una discussione collettiva guidata da personale specializzato e la somministrazione di un questionario, con l'obiettivo di intercettare precocemente situazioni di disagio e favorire una maggiore consapevolezza sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo in età adolescenziale.

