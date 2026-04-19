Concorso fotografico dedicato a Michelangelo Vizzini al via l’edizione 2026

È stata annunciata l’apertura dell’edizione 2026 di un concorso fotografico dedicato a un noto fotoreporter messinese. La manifestazione, rivolta a fotografi amatoriali e professionisti, mira a raccogliere immagini che celebrano il lavoro e l’eredità di questa figura. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati, con l’obiettivo di coinvolgere una vasta gamma di appassionati e talenti nel settore fotografico.

Torna il concorso fotografico dedicato a Michelangelo Vizzini, storico fotoreporter messinese, con una nuova edizione che punta a coinvolgere appassionati e talenti della fotografia.L’iniziativa è promossa dall’associazione Morgana, in collaborazione con la famiglia Vizzini, e propone per il 2026.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Concorso fotografico papianino: ecco i vincitori dell'undicesima edizioneSi è conclusa con grande partecipazione la XI edizione del Concorso Fotografico Papianino, che ha visto una folta adesione da parte di fotografi... Leggi anche: Baronissi, torna l’Hanami al Parco del Ciliegio: al via il concorso fotografico 2026