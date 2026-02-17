Concorso fotografico papianino | ecco i vincitori dell' undicesima edizione

L’undicesima edizione del Concorso Fotografico Papianino si è conclusa con la vittoria di diversi talenti, dopo settimane di gara intensa. Durante la competizione, sono stati inviati oltre 300 scatti, molti dei quali hanno catturato momenti di vita quotidiana e paesaggi locali. I vincitori sono stati annunciati ieri sera durante una cerimonia nel centro storico di Papiano, davanti a un pubblico numeroso.

Si è conclusa con grande partecipazione la XI edizione del Concorso Fotografico Papianino, che ha visto una folta adesione da parte di fotografi professionisti e amatori. Emozioni, storie di vita e paesaggi mozzafiato sono stati protagonisti di un evento capace di raccontare, attraverso uno scatto, la complessità e la bellezza dell’esistenza. Di seguito l’elenco dei vincitori selezionati dalla giuria popolare e tecnica, insieme ad alcuni dati e ringraziamenti che testimoniano il successo della manifestazione. Per la giuria popolare i vincitori sono: prima classificata Lucia Tani con la foto “Il covid.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.