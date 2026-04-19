Concorso artistico con esposizione al Mulino Braida
Per la festa del 25 aprile a Flambro, nel cuore del biotopo, presso il Mulino Braida, si terrà la seconda edizione del concorso artistico intitolato
Per la festa del 25 aprile a Flambro, nel cuore del biotopo, presso il Mulino Braida, si svolgerà la seconda edizione del Cantico della natura – colori che respiriamo, concorso artistico con esposizione. Il concorso è organizzato dall'associazione La Marculine di Flambro, con il patrocinio del.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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