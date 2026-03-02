La Nuova banda di Precenicco compie 45 anni e festeggia con i concerti aperitivo

La Nuova Banda Comunale Santa Cecilia di Precenicco celebra i suoi 45 anni di attività con una serie di concerti aperitivo. Gli appuntamenti, tradizionali nella comunità, si terranno nelle prossime settimane e sono organizzati con il patrocinio e la collaborazione dell'amministrazione comunale. La banda, fondata 45 anni fa, ha deciso di festeggiare questa ricorrenza attraverso questi eventi musicali che coinvolgono la cittadinanza.

Il primo concerto si terrà domenica 8, con le Pics Ensemble un quintetto d' archi, interamente al femminile, costituito da musiciste che vantano collaborazioni con alcune tra le più importanti realtà orchestrali e teatrali italiane e straniere. Le interpreti sono: Anna Apollonio (violino I), Valentina Paci (violino II), Lucia Zazzaro (viola), Lisa Pizzamiglio (violoncello), Giulia Carlutti (flauto), Hilary Sdrigotti (clarinetto). Domenica 15, ci sarà il concerto del Ba(ch) rock Bassoon Quartet, Il cui repertorio si estende dal barocco al contemporaneo, passando per musica leggera e da film, trascrizioni e composizioni dedicate. Gli interpreti sono: Riccardo Papa, Monica Zepeda, Manuele Cester, Paolo Dreosto. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

