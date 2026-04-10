Finisce con l'auto nel fosso | trovato morto ore dopo a Novara La famiglia in cerca di testimoni

Un uomo di 58 anni è stato ritrovato senza vita nel pomeriggio di ieri, poche ore dopo aver subito un incidente stradale sulla provinciale 12 tra Mosezzo e Casaleggio. L’auto di proprietà dell’uomo era finita nel fosso, e i soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La famiglia ha avviato una ricerca di testimoni per ricostruire l’accaduto.

È stato trovato morto Davide Mafezzoni, 58 anni, dopo un’uscita di strada sulla provinciale 12 tra Mosezzo e Casaleggio, nel Novarese. L’auto è finita in un fossato. La famiglia chiede aiuto per ricostruire la dinamica dell’incidente: "Chi ha visto qualcosa si può mettere in contatto con noi". 🔗 Leggi su Fanpage.it Finisce nel fosso con l'auto: muore dopo 24 ore di agoniaSul posto sono giunti immediatamente i soccorsi del 118 con elicottero e ambulanza, i Vigili del fuoco, la Polizia locale e i Carabinieri di Cervia... Casaleggio, finisce con l'auto nel fosso: morto un uomoCon l'auto finisce in un fosso fra Mosezzo e Casaleggio: è morto così Davide Mafezzoni, 58enne di Casaleggio, conosciuto sul territorio. Temi più discussi: Finisce con l'auto su tre veicoli parcheggiati: tre feriti; Finisce con l’auto dentro al fosso a Casaleggio, il corpo senza vita viene scoperto solo all’alba; Lomello, si ribalta con l’auto e finisce nei campi: trasportato in elicottero; Bergamo, l'inseguimento da film finisce con l'auto ribaltata e il conducente arrestato. Finisce con l’auto nel fosso: trovato morto ore dopo a Novara. La famiglia in cerca di testimoniÈ stato trovato morto Davide Mafezzoni, 58 anni, dopo un’uscita di strada sulla provinciale 12 tra Mosezzo e Casaleggio, nel Novarese ... fanpage.it Ferrara, due morti per incidenti stradali: Ketty Tamara Montagner perde la vita in A13, lascia tre figli. Stefano Sordeti finisce con l'auto in un canaleLa donna di 52 anni, operatrice socio sanitaria di Martellago (Venezia) stava rientrando a casa dopo le vacanze pasquali: ferito il compagno. L'uomo, 63enne, era invece passeggero di una Kia Picanto u ... corrieredibologna.corriere.it Pechino Express. . . . . . . LA TAPPA È ELIMINATORIA: il viaggio delle #BIONDINE finisce qui #PECHINOEXPRESS - L’Estremo Oriente ogni giovedì alle 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW - facebook.com facebook Finisce con l’auto in un canale nel Novarese, muore il 58enne Davide Mafezzoni x.com