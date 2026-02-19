Finisce nel fosso con l' auto | muore dopo 24 ore di agonia

Mario Gazzani, 73 anni di Meldola, è morto dopo essere rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto martedì a San Pietro in Vincoli. L’uomo aveva perso il controllo della sua auto, finendo nel fosso vicino all’incrocio tra via Valle Rustica e via Formella inferiore. Trasportato d’urgenza in ospedale, Gazzani ha lottato per le 24 ore successive, ma non ce l’ha fatta. La sua morte ha scosso la comunità, ancora sconvolta dall’accaduto. La polizia sta indagando sulle cause precise dell’incidente.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi del 118 con elicottero e ambulanza, i Vigili del fuoco, la Polizia locale e i Carabinieri di Cervia Un meldolese di 73 anni, residente a Ravenna, Mario Gazzani, ha perso la vita a seguito ad un incidente stradale avvenuto martedì poco dopo le 14 a San Pietro in Vincoli, all'incrocio tra via Valle Rustica e via Formella inferiore. Subito dopo l'incidente, Gazzani era stato portato d'urgenza all'ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, ma qui le sue condizioni sono improvvisamente precipitate. Il suo cuore si è spento mercoledì. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi del 118 con elicottero e ambulanza, i Vigili del fuoco, la Polizia locale e i Carabinieri di Cervia.🔗 Leggi su Forlitoday.it

