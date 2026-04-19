Crisi petrolio | 500 milioni di barili spariti per il conflitto in Iran

Un conflitto in Iran ha causato la perdita di più di 500 milioni di barili di greggio in soli 50 giorni di scontri, creando una grave crisi nel mercato energetico mondiale. La situazione ha avuto un impatto diretto sulla disponibilità di petrolio, influenzando i prezzi e le scorte a livello globale. Nessun dettaglio sulle cause specifiche o sulle parti coinvolte è stato fornito in questa fase.

Un conflitto in Iran ha provocato una voragine nel mercato energetico globale, sottraendo oltre 500 milioni di barili di greggio in appena 50 giorni di scontri. Questa interruzione massiccia, che si traduce in una perdita economica di circa 50 miliardi di dollari per il settore della produzione petrolifera, rappresenta l’episodio più grave di interruzione delle forniture di idrocarburi registrato nella storia moderna. Per comprendere la portata del collasso, basta osservare come tale volume di materia prima corrisponda al fabbisogno necessario per alimentare i viaggi su strada in tutto il pianeta per undici giorni interi, oppure alla copertura dei consumi dell’intero continente europeo per oltre un mese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crisi petrolio: 500 milioni di barili spariti per il conflitto in Iran Notizie correlate Iran, crisi petrolio e boom prezzi: sbloccate riserve per 400 milioni di barili(Adnkronos) – Ancora un giorno di guerra in Iran e nuova impennata dei prezzi del petrolio, con le minacce dopo la chiusura dello Stretto di Hormuz a... Eni: scoperto petrolio in pozzo offshore in Angola. Stimati 500 milioni di bariliEni conferma la scoperta avvenuta in un pozzo esplorativo nell'offshore dell'Angola con stime preliminari di circa 500 milioni di barili di petrolio. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Perché tagliare le accise può essere un problema; Crisi energetica, l’altra faccia del Pianeta che nessuno vede; Petrolio, l’Iea prevede un crollo della domanda globale; 50 giorni di guerra con l’Iran hanno portato alla perdita di 50 miliardi di dollari di petrolio. Stretta su Hormuz. Il mondo perde 500 milioni di barili. Negoziati in bilicoIn meno di 50 giorni il conflitto con l’Iran ha sottratto al mercato oltre 500 milioni di barili (più di 50 miliardi di dollari), la più ... huffingtonpost.it Petrolio, peggior calo della domanda dal Covid: la crisi è storicaL’Agenzia Internazionale per l’Energia lancia l’allarme: la scarsità di petrolio e i prezzi record spingono il mondo verso il calo dei consumi ... virgilio.it La crisi energetica globale spinge gli Stati Uniti a prorogare la deroga sul petrolio russo. Una scelta pragmatica che mira a contenere i prezzi ma rischia di indebolire il fronte sanzionatorio contro Mosca L'articolo di Lorenzo Piccioli - facebook.com facebook Bozza Ue, contro la crisi energetica piano d'azione per misure Green. "Sostituzione petrolio e gas con energie pulite misura efficace contro aumento prezzi" #ANSA x.com