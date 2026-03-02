Baronissi la sindaca Anna Petta | Inaugurato l’Ambulatorio Virtuale di Comunità visite specialistiche in telemedicina

A Baronissi è stato inaugurato un nuovo servizio sanitario all’interno della sede comunale, denominato Ambulatorio Virtuale di Comunità, che permette di effettuare visite specialistiche in telemedicina. La sindaca Anna Petta ha partecipato all’evento, segnando l’apertura ufficiale di questa struttura. Il servizio si rivolge ai cittadini, offrendo consulti medici a distanza senza spostamenti. La struttura è operativa da oggi e sarà accessibile a tutti.

Un nuovo servizio sanitario apre ufficialmente le porte all'interno della sede comunale di Baronissi. È stato inaugurato l'Ambulatorio Virtuale di Comunità, uno spazio attrezzato che consentirà ai cittadini di effettuare visite specialistiche in modalità televisita senza doversi recare presso ospedali o distretti sanitari, riducendo tempi di attesa e disagi legati agli spostamenti. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune e l'ASL Salerno, formalizzata attraverso la sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa finalizzato all'attivazione del servizio di telemedicina sul territorio. Un progetto che rientra nella strategia dell'ASL di potenziamento della sanità digitale e di prossimità, con l'obiettivo di rendere le cure specialistiche più accessibili, soprattutto alle persone anziane, fragili o residenti in aree periferiche.