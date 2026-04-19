Comunali Chieti Sicari incontra le associazioni | focus su malattie rare e neuropsichiatria infantile

Nei giorni scorsi, il candidato sindaco del centrodestra alle elezioni comunali di Chieti ha incontrato diverse associazioni locali che si occupano di malattie rare e neuropsichiatria infantile. L'incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti delle organizzazioni impegnate a supportare persone fragili e le loro famiglie. L’obiettivo è stato quello di approfondire le problematiche legate a questi temi e di ascoltare le esigenze del territorio.

Nei giorni scorsi Cristiano Sicari, candidato sindaco del centrodestra alle elezioni comunali di Chieti, ha incontrato alcune associazioni del territorio impegnate nella tutela dei soggetti fragili.Al centro del confronto temi legati alle malattie rare e ai tempi di accesso ai servizi di.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Abbazia del Loreto, focus su malattie rare e disabilità?Nella splendida cornice del Palazzo abbaziale del Loreto, lunedì 20 aprile si terrà la V Edizione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare e... Chieti, confronto tra amministrazione e associazioni civiche: focus su disabilità e culturaPrimo incontro istituzionale tra Comune e realtà del territorio, Theate Magnum ribadisce l’impegno sui diritti e sull’accessibilità A renderlo noto è... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Comunali Chieti, il viceministro Leo lancia Sicari: Candidato di qualità; Elezioni comunali a Chieti: in corsa cinque candidati, si attende il sesto; Amministrative Chieti 2026, confronto con imprese e istituzioni: cresce il consenso attorno a Sicari; Amministrative 2026, la lista Chieti in Comune a sostegno di Cascini si presenta: Partiamo sfavoriti, ma possiamo scegliere i migliori. Comunali Chieti, Sicari candidato sindaco centrodestra, ma senza la LegaÈ Cristiano Sicari, 61 anni a novembre, avvocato, il candidato sindaco civico di Chieti alle elezioni comunali di maggio, sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Noi moderati, dalla lista Chieti ... ansa.it A Chieti infervora la campagna elettoraleLegami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.. Vladimir Vladimirovi? Majakovskij ... abruzzoindependent.it Comunali Chieti, il viceministro Leo lancia Sicari: “Candidato di qualità” x.com Fontanelle comunali aperte Ma se sono ancora in corso le verifiche sulla potabilità da parte della Asl Lanciano Vasto Chieti non era il caso di chiuderle Ho personalmente visto bimbi bere! - facebook.com facebook