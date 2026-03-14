Chieti confronto tra amministrazione e associazioni civiche | focus su disabilità e cultura

Ieri a Chieti si è tenuto il primo incontro tra l’amministrazione comunale e le associazioni civiche della città. Durante l’incontro si sono discusse questioni legate alle politiche per la disabilità e alla promozione della cultura locale. L’appuntamento, che era stato annunciato nei giorni precedenti, ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni attive nel territorio.

Primo incontro istituzionale tra Comune e realtà del territorio, Theate Magnum ribadisce l’impegno sui diritti e sull’accessibilità A renderlo noto è l’associazione Theate Magnum, che ha partecipato al confronto incontrando il sindaco Diego Ferrara e il vicesindaco Paolo De Cesare. Nel corso del dialogo — pubblicato integralmente sui canali social dell’associazione — è stato ribadito l’impegno condiviso tra istituzioni e realtà civiche a favore della tutela dei diritti delle persone con disabilità. Il sindaco Ferrara ha invece sottolineato la complessità delle diverse forme in cui la disabilità può manifestarsi, evidenziando le difficoltà che pazienti e familiari affrontano nella gestione di patologie, incluse quelle rare o neurodegenerative. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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